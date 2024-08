Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Blaulichttag 2024 in Nienburg: Am 1. September 2024 findet der Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Göttingen in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg statt

Nienburg (ots)

Am Sonntag (1. September 2024), findet in der Zeit von 11 bis 17 Uhr der Blaulichttag 2024 in Nienburg statt. In diesem Rahmen feiert die Polizeidirektion Göttingen auch ihren traditionellen Tag der offenen Tür, der in diesem Jahr von der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ausgerichtet wird. Die Veranstaltung findet stets an wechselnden Orten im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen statt. Im vergangene Jahr hatte die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden nach Hameln eingeladen.

Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung um 11 Uhr auf der Hauptbühne von Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, und Jan Wendorf, Bürgermeister der Stadt Nienburg/Weser.

Neben der Polizei präsentieren sich auch viele weitere Blaulichtorganisationen aus der Region Nienburg/Weser. Kooperationspartner sind darüber hinaus der Landkreis Nienburg/Weser sowie das Theater in Nienburg.

Die Polizei wird an diesem Tag ihre gesamte Vielfalt vorstellen: Einsatzfahrzeuge wie ein Wasserwerfer sowie ein Polizeihubschrauber der Zentralen Polizeidirektion Hannover oder Boote der Wasserschutzpolizei Niedersachsen werden zu bestaunen sein. Der Bereich Nachwuchsgewinnung wird über den Polizeiberuf sowie die Einstellungsvoraussetzungen informieren. Das Präventionsteam sensibilisiert für die Themen Einbruchschutz sowie Schutz vor Straftaten aller Art. Am Stand der Kriminaltechnik werden Kriminaltechnikerinnen und -techniker ihre tägliche Arbeit vorstellen, zudem wird es auch Angebote zum Mitmachen geben. Polizeitrainerinnen und -trainer bieten allen Gästen die Möglichkeit, eine Tür mit einer sogenannten Ramme zu öffnen. Zudem werden Diensthunde und Dienstpferde ihr Können im Rahmen von Vorführungen unter Beweis stellen.

Eine Besonderheit gibt es am Stand des Arbeiter-Samariter-Bundes: Hier haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich typisieren und als Stammzellspenderin oder -spender registrieren zu lassen.

"Die Polizei wird sich am Tag der offenen Tür in all ihrer Vielfalt den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren und zeigen, wie abwechslungsreich unser Beruf ist und wie viele Möglichkeiten man hat, sich einzubringen. Ich freue mich außerdem darüber, dass sich viele weitere Blaulichtorganisationen der Region der Veranstaltung angeschlossen haben und sich und ihre Aufgaben ebenfalls vorstellen werden. Die gemeinsame Veranstaltung ist ein Beleg für die gute Zusammenarbeit und tolle Netzwerkarbeit, die in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg auf einer soliden Basis fußt. Ich freue mich auf einen abwechslungsreichen Tag und auf viele gute Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Partnerinnen und Partnern der teilnehmenden Organisationen", sagt Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn.

Untermalt wird das Programm am 1. September von Livemusik, zudem warten viele Attraktionen auf die jüngsten Besucherinnen und Besucher. Die Mitarbeitenden der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Für das leibliche Wohl stehen Food-Trucks, Getränkestände sowie ein großes Kuchenbuffet bereit.

Das Veranstaltungsgelände des Blaulichttages befindet sich am Amalie-Thomas-Platz 1 in Nienburg/Weser. Einige Attraktionen und Vorführungen werden auf umliegenden Flächen stattfinden. Für Besucherinnen und Besucher stehen die Parkplätze der beiden Verbrauchermärkte in der Ziegelkampstraße und der Göttinger Straße zur Verfügung. Ein genauer Veranstaltungsplan, weitere Infos sowie das Programmheft sind auf der Website der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg zu finden: https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell