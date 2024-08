POL-NI: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Rinteln (ots) - (ne) Durch unsachgemäße Gartenarbeiten eines 81-jährigen Deckbergers mit einem Unkrautbrenner geriet am Samstag, 10.08.2024 um 16:45 Uhr eine Grundstückshecke im Agnes-Nordmeier-Weg in Deckbergen in Brand. Durch das schnelle Ablöschen der Feuerwehr blieb es lediglich bei einem Schaden von ca. 1000,00 Euro an der Hecke. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln ...

mehr