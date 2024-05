POL-NI: Diepenau - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montag den 27.05.2024 ereignete sich gegen 6 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 348 in Warmsen. Ein 62-Jähriger aus Rahden befuhr mit seinem VW Passat die L 348 in Warmsen Richtung Bohnhorst. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Pkw musste ...

