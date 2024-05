POL-NI: Warmsen - Unfall mit schwerverletzter Person

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montag den 27.05.2024 ereignete sich gegen 10:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Maschstraße in Obernkirchen. Ein 71-Jähriger aus Steyerberg beabsichtigte eine am linken Fahrbahnrand fahrende Rennradfahrerin rechts zu überholen. Als er mit seinem VW Transporter auf Höhe der 37-jährigen Fahrradfahrerin war, lenkte diese leicht nach rechts, ...

mehr