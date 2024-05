POL-NI: Obernkirchen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich zwischen dem 26.05.2024, 20:30 Uhr und dem 27.05.2024, 7 Uhr ereignete. Eine 29-Jährige aus Bückeburg parkte ihren weißen BMW Mini auf einem Stellplatz vor der Trompetenstraße 12 in Bückeburg. Als sie am darauffolgenden Tag zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie Schäden am linken Außenspiegel, die zuvor noch nicht dort ...

mehr