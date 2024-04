POL-NI: Rehburg-Loccum: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bückeburg (ots) - (ma) Über das vergangene Wochenende ist von Freitag bis Sonntag ein örtlicher Landwirt in Bückeburg-Petzen zweimal bestohlen worden. Zweimal wurden an seinem Selbstbedienungsstand am Heidornweg die Geldkassetten aufgebrochen. Der Dieb gab sich allerdings nicht nur mit dem Bargeld in unbekannter Höhe zufrieden, sondern stahl auch noch die gut gefüllten Eierkartons und schleppte sich mit Apfelsaftflaschen ab. Ein Zeuge konnte in der Nähe des ...

mehr