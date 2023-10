POL-STH: Verkehrsunfall mit Flucht

Stadthagen (ots) - (bae)Am 14.10.2023 gegen 10:00 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in Stadthagen zu einem Diebstahl. Einem 72-jährigen Stadthäger wurde eine Geldbörse entwendet. Diese hatte er in einer Umhängetasche, die wiederum in seinem Einkaufswagen lag. Als der Stadthäger kurz unaufmerksam war, konnte die Geldbörse unbemerkt entwendet werden. In ihr befanden sich diverse Kreditkarten, sowie Papiere und Bargeld. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, ...

