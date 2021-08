Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lüdersfeld: Unbekannte Täter entwenden Katalysatoren aus abgestellten Pkw

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum von Freitag, den 06.08.2021, 19:00 Uhr bis Montag, den 09.08.2021,09:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter die Katalysatoren aus drei Pkw eines Autohändlers in der Straße Allerfeld in Lüdersfeld. Ein Mitarbeiter meldete den Diebstahl der Fahrzeugteile am Montagvormittag bei der Polizeistation Lindhorst. Die angegangenen Fahrzeuge, ein Opel, ein Volkswagen und ein Seat, waren zur Tatzeit auf der Freifläche des Autohauses abgestellt gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die in dem Tatzeitraum in dem Bereichen der Straße Allerfeld und der angrenzenden Bundesstraße 65 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

