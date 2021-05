Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Fahrzeug überschlägt sich nach Achsenbruch

Nienburg (ots)

Vergangenen Samstag, den 08.05.2021, ereignete sich gegen 14.10 Uhr ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall an der Dr.-Franck-Straße in Nienburg.

Ein 32-jähriger Nienburger befuhr mit einem Ford Fiesta die Dr.-Franck-Straße in Richtung Bahnhof, als nach der Einmündung Grefengrund die rechte hintere Fahrzeugachse des PKW in einer Kurve brach. Der PKW überschlug sich und blieb rechtsseitig auf dem Gehweg auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer konnte den PKW eigenständig über das Seitenfenster verlassen. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und mittels RTW in ein Krankenhaus transportiert. Der PKW wurde abgeschleppt. "Der PKW, der kurz zuvor erst gekauft worden war, befand sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Die nächste Hauptuntersuchung war jedoch erst im Oktober diesen Jahres fällig. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Radfahrenden oder Spaziergänger auf dem Gehweg." so Andrea Kempin, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, abschließend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell