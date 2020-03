Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(Gai.) Am Samstag, dem 29.02.2020, kam es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr, in der Rudolf-Albrecht-Straße in Bad Nenndorf, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hier wurde der linke Außenspiegel eines blauen geparkten VW Polo durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Schaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Bad Nenndorf in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

