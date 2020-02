Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahruntauglich

Bückeburg (ots)

Unter nachweisbarem Drogeneinfluss wurde am Mittwoch gegen 15.20 Uhr ein 35jähriger Bückeburger an der Röcker Straße in Bückeburg überprüft.

Die Beamten führten einen Drogenvortest durch, der für den Bückeburger nachteilig ausfiel.

Dem 35jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

