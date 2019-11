Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht unter Alkohol

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 16.11.2019 um 17:40 Uhr erhält die Polizei Bad Nenndorf die Information, dass es in Hohnhorst zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen ist. Am Unfallort angekommen wurde eine Beschädigte Steinmauer festgestellt, an der Mauer konnte Farbe und Teile des Unfallfahrzeugs gesichert werden. Bei der Unfallaufnahme wurde u.a. die Höhe der Unfallspuren notiert. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Ford handelte. Die eingesetzten Polizisten ermittelten das Unfallfahrzeug auf der fortgesetzten Streifenfahrt. Das Fahrzeug und der Fahrzeugführer wurden angetroffen, die Unfallspuren am Fahrzeug ließen auf den Unfall in Hohnhorst schließen. Bei einer Atemalkoholprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer (52 Jahre) mit 1,62 Promille mit seinem PKW unterwegs war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Dem Unfallverursacher droht jetzt ein Führerscheinentzug, zum einem wegen dem fahren unter Alkoholeinfluss und wegen der begangen Unfallflucht. Hinweis der Polizei: Eine Verkehrsunfallflucht ist keine Bagatelle, in der Regel wird die Unfallflucht immer mit einem Führerscheinentzug geahndet, deshalb verständigen Sie bei einem Unfall die Polizei.

