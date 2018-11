POL-NI: Brand in Landesberger Einfamilienhaus fordert Todesopfer

Nienburg (ots) - LANDESBERGEN (jah) - Am 20.11.2018 gegen 22 Uhr wurden Feuerwehren aus Landesbergen, Leese, Estorf und Brokeloh sowie die Polizei zu einem Brand in den Kastanienweg in 31628 Landesbergen gerufen. Eine Nachbarin hatte starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus wahrgenommen und die Rettungsleitstelle alarmiert. Die eingesetzten Feuerwehren stellten bei Betreten des Hauses fest, dass es im Wohnzimmer zu einem Brand gekommen sein musste und begann umgehend mit Lüftungsmaßnahmen. Dabei wurde eine männliche Person leblos auf dem Boden liegend vorgefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen handelt es sich bei dem Toten um den 71jährigen alleinlebenden Hauseigentümer. Da zum jetzigen Zeitpunkt eine Fremdeinwirkung nicht erkennbar ist, ist von einem Unglücksfall auszugehen. Die Polizei stellte den Brandort für weitere Ermittlungen sicher.

