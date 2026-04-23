Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fundfahrrad in Afferde aufgefunden - Eigentümer gesucht

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Hameln (ots)

Bereits am 20.04.2026 wurde der Polizei ein offenbar herrenloses Fahrrad gemeldet, das zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Tagen unbewegt am Fundort gestanden hatte.

Das Fahrrad wurde im Bereich Grasweg im Ortsteil Afferde aufgefunden.

Bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zum Eigentümer des Fahrrades machen oder vermisst ein entsprechendes Rad?

Das Fahrrad kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei Hameln abgeholt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.

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