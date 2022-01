Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Ruhiges Einsatzgeschehen in der Silvesternacht; Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Holzminden (ots)

Die Polizei im Landkreis Holzminden blickt auf einen verhältnismäßig ruhigen Jahreswechsel zurück. Im Allgemeinen wurde festgestellt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in sehr hohem Maße an die aktuell gültige Corona-Verordnung hielten, sodass keine Verstöße geahndet wurden. Auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern wurde deutlich verringert. Am Neujahrsmorgen kam es gegen 05.15 Uhr zu Streitigkeiten zwischen drei Feierenden im Bereich Eschershausen. Hierbei wurde einem 27-jährigen Mann aus dem Bereich Einbeck die Jacke mit Inhalt entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell noch an. Weiterhin mussten kleinere Streitigkeiten in Holzminden und Delligsen von den eingesetzten Beamten in der Nacht und am Neujahrstag geschlichtet werden. Am Samstag, 01.01.2022, wurde der Polizei ein beschädigtes Brückengeländer in der Lüerdissener Straße in Eschershausen/ Ortsdurchfahrt Scharfoldendorf mitgeteilt. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde anhand der Beschädigungen festgestellt, dass das Geländer durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug über eine Länge von 12 m massiv beschädigt wurde. Erste Ermittlungen durch die Polizei Stadtoldendorf ergaben, dass sich der Verkehrsunfall bereits am Abend des 31.12.2021, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr ereignete. Der/die Verursacher(in) entfernte sich anschließend unerlaubt mit dem genutzten Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Durch diese Unfallflucht entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das flüchtende Fahrzeug dürfte ebenfalls massive Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, die auffällige Personen und/oder verdächtige Umstände am Freitag in Scharfoldendorf wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei Stadtoldendorf unter der Rufnummer 05532-504750, an die Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-9580 oder per Mail an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

