POL-HOL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hameln (ots) - Am Sonntag, 11.11.2018, um 03.35 Uhr, wurde ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw in der Sollingstr. kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Messung ergab einen Alkoholwert von fast 1 Promille. Gegen den jungen Mann aus Holzminden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Für Kraftfahrzeugführer, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gilt die 0,00 Promille-Grenze. Daher muss der Holzmindener neben einem 4-wöchigem Fahrverbot, 2 Punkten in Flensburg und einer Geldbuße über 500 Euro noch mit einer Nachschulung und der Verlängerung seiner Probezeit rechnen.

