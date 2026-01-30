Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung// 15-jährige Jugendliche vermisst

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Seit Dienstagabend (27.01.2026) wird eine 15-Jährige aus Hildesheim vermisst. Nach vorliegenden Informationen ist die Vermisste ca. 155cm groß und schlank. Sie hat rote Haare.

Bekleidung:

- beige Daunenjacke, die knapp über das Gesäß reicht

- schwarze Hose

- weiße abgenutzte und dreckige Sportschuhe

- die roten Haare hatte sind mit einer türkisfarbenen Spange hochgesteckt

- schwarzer Rucksack

Mit der Veröffentlichung eines Bildes bitten die zuständigen Ermittler des 6. Fachkommissariats die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Das Bild soll ihrem jetzigen Aussehen entsprechen.

Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sie sich in Hildesheim, aber auch in Hannover in Bahnhofsnähe aufhalten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell