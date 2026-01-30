PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung// 15-jährige Jugendliche vermisst

POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung// 15-jährige Jugendliche vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

Seit Dienstagabend (27.01.2026) wird eine 15-Jährige aus Hildesheim vermisst. Nach vorliegenden Informationen ist die Vermisste ca. 155cm groß und schlank. Sie hat rote Haare.

Bekleidung:

   - beige Daunenjacke, die knapp über das Gesäß reicht
   - schwarze Hose
   - weiße abgenutzte und dreckige Sportschuhe
   - die roten Haare hatte sind mit einer türkisfarbenen Spange 
     hochgesteckt
   - schwarzer Rucksack

Mit der Veröffentlichung eines Bildes bitten die zuständigen Ermittler des 6. Fachkommissariats die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Das Bild soll ihrem jetzigen Aussehen entsprechen.

Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sie sich in Hildesheim, aber auch in Hannover in Bahnhofsnähe aufhalten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 12:29

    POL-HI: Wasserwerkertrick

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 29.01.2026, erbeuteten zwei unbekannte Männer Bargeld einer Seniorin, die in der Schlesierstraße in Hildesheim wohnhaft ist, indem sie ihr vorgaukelten, dass ein Wasserschaden in ihrem Haus bestehe. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die Unbekannten gegen 09:30 Uhr an der Haustür der Dame und gaben sich als Mitarbeiter eines Heizungs- und Sanitärbetriebs aus dem Landkreis aus. Sie informierten die ältere Dame ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:51

    POL-HI: Unbekannte entwenden Regenfallrohre am Hildesheimer Dom

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter haben am Hildesheimer Dom mehrere Regenfallrohre aus Kupfer gestohlen. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Bemerkt wurde der Diebstahl am gestrigen Mittwoch (28.01.2026) gegen 09:00 Uhr. Es wird vermutet, dass die Rohre am vergangenen Freitag noch da waren. Die jeweils etwa 100 cm langen Stücke wurden gewaltsam von der Fassade gerissen. Ihre Anzahl liegt in ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:24

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in der Osterstraße

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bereits in der Nacht zu Sonntag (25.01.2026) sollen zwei 33-jährige Männer in der Osterstraße von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls. Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien die beiden Opfer gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren