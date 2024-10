Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Hoheneggelsen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Söhlde:

Der Geschädigte hat seinen Pkw, einen grauen Audi Q5 am 25.10.24 am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 66, in Hoheneggelsen in Fahrtrichtung Peine, abgestellt. Am heutigen Tag ist er zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt und hat am hinteren linken Stoßstangenbereich Kratzer und einen gebrochenen Reflektor festgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500.-EUR.

Nach hiesigen Ermittlungen scheint ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug gegen das geparkte Fahrzeug gefahren zu sein, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Der Verursacher hat sich somit unerlaubt vom Unfallort entfernt. Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Tat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell