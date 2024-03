Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen 00:15 Uhr und 00:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Galgenbergstraße. Der bislang unbekannte Täter hebelte die Haustür auf und durchsuchte mehrere Räume. Dabei wurde er durch eine Bewohnerin überrascht und so in die Flucht geschlagen. Er entwendete Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe. Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

