Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - Am 05.11.2022 kam es in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein dort geparkter grauer Opel Astra wurde vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

