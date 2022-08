POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Duingen

Polizeiinspektion Hildesheim

Duingen (neu) - Am Mittwoch, 24.08.2022, kam es in der Zeit zwischen 06:30-14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Triftstraße in Duingen, infolgedessen sich der oder die bisweilen unbekannte Unfallverursacher*in unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An der genannten Örtlichkeit war ein schwarzer VW Lupo einer Anwohnerin ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Sie stellte bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug allerdings Lackkratzer und einen herabhängenden Außenspiegel an der Fahrerseite fest und verständigte die Polizei.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten oder Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160.

