POL-HI: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Katze

Hildesheim (ots)

-Sibbesse- (ver). Am 20.05.2022 gegen 21:30 Uhr befährt der Fahrzeugführer eines VW Tiguan von der ARAL-Tankstelle kommend die Hauptstraße in Sibbesse Richtung Kreisel, als eine Katze die Fahrbahn quert. Die Katze wird vom PKW erfasst und verstirbt anschließend an ihren Verletzungen. Der Fahrzeugführer entfernt sich nach kurzzeitigem Abbremsen unerlaubt vom Unfallort, ohne seiner Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sibbesse unter der Tel.Nr. 05065/9639115 in Verbindung zu setzen.

