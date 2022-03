Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gartenhütte brennt in Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Polizei und Feuerwehr waren am Sonntagabend, 27.03.2022, in der Marie-Curie-Straße im Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte dort ein Holzschuppen auf einem Privatgrundstück. Am dazugehörigen Wohnhaus sowie an zwei weiteren Gebäuden entstand durch das Feuer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand wurde gegen 21:50 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr war nur wenige Minuten später am Einsatzort und begann mit den Löscharbeiten. Der betroffene Schuppen wurde samt Inventar komplett zerstört. Am angrenzenden Reihenendhaus wurde die Fassade beschädigt. An zwei Gebäuden auf den Nachbargrundstücken sind, vermutlich durch die Hitzeentwicklung, mehrere Fensterscheiben gesprungen.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim fortgeführt und dauern an.

