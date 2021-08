Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Volkersheim - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem/OT Volkersheim (kaw) Am 26.08.2021 gegen 15:00 Uhr befuhr ein Lkw aus Richtung Bockenem kommend die Hainbergstraße in Richtung Sehlde. In Höhe der Hausnummer 16 touchierte der Lkw unmittelbar vor einer Linkskurve eine nahe der Fahrbahn gelegene Hausmauer. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden an der Mauer wird auf 1.000 EUR geschätzt. Genaue Angaben zum unfallverursachenden Lkw oder dem Fahrzeugführer können bislang nicht gemacht werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird von einem weißen Lkw ausgegangen. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

