Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl am Bantelner Bahnhof- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Am 25.08.2021 entwendet ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 05:45 Uhr bis 18:00 Uhr ein blaues Trekkingrad, welches an einem Fahrradbügel neben dem "Fahrradkäfig" auf dem westlichen Parkplatz des Bahnhofs Banteln angeschlossen war. Die Schadenssumme wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze oder unter der Telefonnummer 05182-923370 bei der Polizei in Gronau zu melden.

