POL-HI: Diebstähle aus Kellerräumen in Alfeld

Alfeld (ni) - Durch unbekannte Täter werden am Morgen des 12.08.2021 insgesamt 8 Kellerräume in zwei Mehrfamilienhäusern in der Karl-Krösche-Straße aufgebrochen. Die Diebe haben es hauptsächlich auf Lebensmittel abgesehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

