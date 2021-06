Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendliche lassen nach Polizeieinsatz auf Holler Spielplatz Gegenstände zurück

Hildesheim (ots)

Holle (ste) - Am 02.06.2021, gegen 19:15 Uhr, ist es auf dem ,,Höllischen Spielplatz'' im Bereich des Treibeweg / Kupferweg / Tulpenweg in 31188 Holle zu einem Polizeieinsatz gekommen. Grund war ein anonymer Hinweis auf eine größere Personengruppe. Beim Eintreffen und Erkennen der Polizei flüchteten diverse Jugendliche von dem dortigen Spielplatz in unbekannte Richtungen. Zwei Personen konnten aber nach einer kurzen Verfolgung eingeholt und anschließend kontrolliert werden.

Es blieben allerdings folgende "herrenlose" Gegenstände auf dem Spielplatz zurück: - blau/schwarzes Mountainbike - schwarzer Bluetooth-Musiklautsprecher - Schlüsselbund mit Haustür- und Fahrzeugschlüssel - geringe Menge Bargeld - graue Jacke - Tabakwaren

Die Gegenstände wurden von der Polizei zur Eigentumssicherung sichergestellt und zur Wache des PK Bad Salzdetfurth verbracht. Vermutlich haben sich die Eigentümer der Gegenstände aus Angst vor möglichen Konsequenzen bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Der Verlust von u.a. Fahrzeug- und Haustürschlüssel, Fahrrad sowie teurer Musiklautsprecher sollte jedoch irgendwann zu einem Umdenken führen.

Die Eigentümer oder auch Zeugen, die sagen können, wem die jeweiligen Gegenstände gehören, können sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefon-Nr.: 05063-9010, in Verbindung setzen.

