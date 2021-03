Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

Am 17.03.21, gegen 09.00 Uhr, parkte eine 49-jährige Frau aus Giesen ihren PKW VW Passat in der Sehlder Straße in Elze. Der PKW stand vor dem dortigen Altenheim, in Fahrtrichtung Mehle, auf der Fahrbahn. Als die Frau ihren PKW gegen 10.45 wieder benutzten wollte, stellte sie fest, daß der PKW an der linken Fahrzeugfront beschädigt war. Am VW Passat befanden sich gelbe Fremdlackanhaftungen. Offensichtlich wurde der Passat beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges beschädigt, der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachchaden am Passat wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Tel.-Nr.: 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

