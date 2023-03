Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Nach Messerstichen auf der Edinger Brückenstraße in Untersuchungshaft

älteres Pärchen und Mann mit roter Jacke als wichtige Zeugen gesucht

Dillenburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Sinn-Edingen: Die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Kriminalpolizei in Wetzlar ermitteln derzeit gegen einen 20-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes. Mutmaßlich stach dieser seinem Opfer am Samstagabend in der Edinger Brückenstraße in den Oberkörper. Ein älteres Ehepaar und ein Passant mit einer roten Jacke werden als wichtige Zeugen gesucht und gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden.

Bisher gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass der dringend Tatverdächtige und das 34-jährige Opfer am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, in der Brückenstraße im Sinner Ortsteil Edingen aufeinandertrafen. Offensichtlich gerieten die Männer in ein Gerangel. Eine hinzukommende Angehörige des Opfers trennte die beiden zunächst. Kurz darauf schlug der 20-Jährige nochmals auf das in Katzenfurt lebende Opfer ein. Die Angehörige rief laut um Hilfe und griff erneut in die Auseinandersetzung ein. Der Täter lief daraufhin in Richtung Fleisbacher Straße davon. Die Angehörige setzte den Verletzten in ihren Wagen und fuhr nach Hause. Dort entdeckte sie eine Kopfverletzung sowie zwei Stichwunden am Oberkörper des 34-Jährigen und alarmierte umgehend Rettungskräfte und die Polizei. Das Opfer musste notoperiert werden, aktuell besteht keine Lebensgefahr. Polizisten nahmen den dringend Tatverdächtigen wenig später fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar wurde der 20-Jährige am Sonntag einem Haftrichter des Amtsgerichts Wetzlar vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes an.

Die genauen Tatumstände bis zum Eingreifen der Angehörigen und das Tatmotiv sind derzeit nicht bekannt. Vermutlich Aufgrund der Hilfeschreie der Angehörigen, stoppte in der Brückenstraße ein Pkw mit einem älteren Ehepaar und bot Hilfe an. Da die Schwere der Verletzungen zunächst nicht bekannt war, lehnte die Angehörige die Hilfe ab. Außerdem lief während der zweiten Auseinandersetzung ein Mann mit einer roten Jacke die Brückenstraße in Richtung Landstraße entlang. Sowohl das Pärchen, als auch der Mann in der roten Jacke werden als wichtige Zeugen gesucht und gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden.

Zudem sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen. Der dringend Tatverdächtige ist sudanesischer Herkunft, dunkelhäutig, mit etwa 190 cm auffallend groß und sehr schlank.

- Wer hat die Auseinandersetzung der beiden Männer am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr in der Edinger Brückenstraße beobachtet? - Wem ist der Täter vor 21.40 Uhr oder im Anschluss an die Auseinandersetzung im Ortsbereich Edingen aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Daniel Faß, Staatsanwalt

Guido Rehr, Polizeipressesprecher

