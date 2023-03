Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfall auf der Juno-Kreuzung

Dillenburg (ots)

Herborn-Burg - B 277: Drei demolierte Fahrzeuge forderte gestern Abend ein Auffahrunfall an der sogenannten Juno-Kreuzung. Gegen 20.15 Uhr näherte sich aus Dillenburg ein 26-jähriger Golffahrer der Kreuzung und wollte nach links in Richtung Aartal abbiegen. Die Ampel für die Linksabbieger schaltete auf Gelblicht und die ebenfalls 26 Jahre alte Fahrerin eines vor dem Golf fahrenden weiteren Golfs bremste, um an der Ampel stehen zu bleiben. Der Breitscheider erkannte dies zu spät, schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und krachte in das Heck des Golfs. Von dort prallte er nach rechts ab und stieß mit einem auf einem der Geradeausstreifen haltenden Chevrolet Spark zusammen. Der Unfallfahrer, seine in Herborn lebende Unfallgegnerin im Golf sowie die 46-jährige Chevrolet-Fahrerin blieben unverletzt. Die Höhe der Blechschäden schätzt die Polizei auf mindestens 14.000 Euro.

