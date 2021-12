Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Geld und Schmuck gestohlen + Unbekannte geben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts aus

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Geld und Schmuck gestohlen

Bisher ist noch nicht bekannt, wie der unbekannte Dieb zwischen Montagabend (13.12.2021), 18:00 Uhr und Dienstagmorgen (14.12.2021), 09:00 Uhr, in den Trödelladen in der Hauptstraße gelangte. Aus den Räumlichkeiten des Ladens stahl er Bargeld und mehrere silberne Ketten. Der Schaden beläuft sich auf 220 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Münchholzhausen: Unbekannte geben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts aus

Zwei Betrügern haben sich gestern Nachmittag (15.12.2021) als Mitarbeiter des Ordnungsamts ausgegeben. Zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr sprachen sie auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße "Schattenlänge" einen Mann beim Weihnachtsbaumverkauf an. Von dem 61-Jährigen verlangten die Unbekannten ein angebliches Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro, da er keine Maske trug. Der Mann bezahlte das vermeintliche Verwarnungsgeld und die Gauner machten sich aus dem Staub. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und sucht in diesem Zusammenhang die beiden 20-25 Jahre alten Männer. Einer der Unbekannten war schmal, 190 cm groß, hatte dunkles, zu einem Zopf gebundenes Haar und einen 3-Tage Bart. Er sprach hochdeutsch. Der Zweite war 170 - 175 cm groß und schmal, er trug kurze, dunkle Haare und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Beide Unbekannte waren mit schwarzer Cargohose und neonorangen Warnjacken bekleidet. Auf dem Rücken war die Aufschrift "Ordnungsamt" zu erkennen. Die Gauner flüchteten in einem silbernen Ford Focus mit GN-Kennzeichen (Gelnhausen) in Richtung Wetzlar. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

