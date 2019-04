Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Spezialeinsatzkommando nimmt 32-Jährigen nach Bedrohungen in Haiger fest

Dillenburg (ots)

Haiger: Heute Nacht (10.04.2019) nahmen Mitarbeiter eines Spezialeinsatzkommandos der Hessischen Polizei einen 32-Jährigen in seiner Wohnung fest. Der offensichtlich psychisch kranke Haigerer hatte zuvor Familienangehörige und Polizeibeamte angegriffen.

Gegen 00.45 Uhr wandte sich die Familie über den Notruf an die Polizei. Sie waren aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt geflüchtet, nachdem der 32-Jährige seinen Bruder mit einem Messer bedroht und Teile des Mobiliars zertrümmert hatte. Eine Streifenbesatzung bewarf er mit einem Messer und einem Stuhl. Die Polizisten wichen aus und sprühten Pfeffer, das jedoch keinerlei Wirkung zeigte. Daraufhin zog sich der Mann in seine Wohnung zurück. Die in den restlichen Wohnungen verblieben Anwohner wurden von der Polizei aus dem Haus begleitet.

Ein Team eines Spezialeinsatzkommandos der Hessischen Polizei nahm den 32-Jährigen später schlafend in seinem Bett fest. Gegen dem Mann wird wegen Bedrohung, Nötigung, Sachbeschädigung sowie Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt. Die Polizei führte den Haigerer einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vor, der einer zwangsweisen Aufnahme zustimmte.

