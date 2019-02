Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: betrunken gefahren und Unfall verursacht

Spiegel von Suzuki abgerissen

Estrichpumpe brennt samt Anhänger aus

Dillenburg (ots)

Dillenburg- betrunken gefahren und Unfall verursacht

Am gestrigen Abend (25.02.2019), kurz vor 18:00 Uhr fuhr ein 35-jähriger Haigerer mit seinem VW-Golf die Bundesstraße 277 von Dillenburg in Richtung Herborn. Im Einmündungsbereich zur Frankstraße ordnete er sich auf den rechten Fahrstreifen ein. Er achtete nicht auf die rotanzeigende Ampelanlage und stieß im Einmündungsbereich mit dem weißen VW-Up einer 74-jährigen Dillenburgerin zusammen. Der silberne Golf des Haigerers prallte ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Verkehrsschild. Die herbeigerufenen Dillenburger Polizisten stellten Alkoholgeruch bei dem Golf-Fahrer fest. Der 35-Jährige musste mit zur Polizeistation und dort Blut und seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss zu. Die Up-Fahrerin verletzte sich leicht am Rücken und begab sich in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Schaden von insgesamt 12.200 Euro.

Wetzlar - Spiegel von Suzuki abgerissen

Unbekannte machten sich zwischen Sonntag (24.02.2019) und Montag (25.02.2019) an einem weißen Suzuki zu schaffen. Der Ignis parkte am Fahrbahnrand der Uhlandstraße. Im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 10:00 Uhr rissen Vandalen den rechten Außenspiegel ab. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Naunheim -Estrichpumpe brennt samt Anhänger aus

Hoher Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro entstand gestern Abend (25.02.2019) bei einem Brand in Naunheim. Gegen 22:30 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen ein Feuer in der Straße "Am Kochsgarten". Auf dem Hof einer Baufirma brannte eine Pumpe. Die freiwilligen Feuerwehren aus Naunheim und Niedergirmes rückten aus. Sie brachten den Brand unter Kontrolle und löschten das Feuer. Die Estrichpumpe samt Anhänger brannte komplett aus. Derzeit gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

