POL-LDK: Zu geringer Seitenabstand: Autofahrer touchiert Fußgänger

Dillenburg-Niederscheld: Leichte Verletzungen zog sich ein 75-jähriger Herborner am 19.02.2019, gegen 11.40 Uhr in der Hauptstraße zu. Beim Einsteigen in seinen am Fahrbahnrand geparkten Benz touchierte ihn ein vorbeifahrender Pkw. Kurz bevor er die Wagentür öffnete, passierte ihn ein Fahrzeug ohne den erforderlichen Sicherheitsabstand, erwischte den Herborner mit dem Außenspiegel im Rücken und drückte ihn dadurch gegen seinen schwarzen Mercedes GLE. Er zog sich Prellungen im Rücken zu. Der Unbekannte fuhr in Richtung Oberscheld weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Eine genaue Beschreibung des Fahrzeugs kann der Herborner nicht abgeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt:

- Wer hat den Zusammenprall zwischen dem vorbeifahrenden Pkw und dem einsteigenden Mann am Dienstagmorgen in der Hauptstraße beobachtet? - Wer kann sonst Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

