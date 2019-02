POL-LDK: - Promillefahrer in Dillenburg erwischt - Klingelanlage in Ehringshausen beschädigt - Unfallflucht bei Bechlingen - Mini beschädigt - Betonplatten von Schulhof gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg: Mit 1,6 Promille unterwegs -

Sprichwörtlich zu tief ins Glas hatte ein 34-jähriger Autofahrer gestern Abend (20.02.2019) in Dillenburg geschaut. Gegen 21.55 Uhr war der Dillenburger mit seinem Passat im Stadtgebiet unterwegs. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,6 Promille. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die Ordnungshüter seinen Führerschein sicher. Auf den Dillenburger kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Ehringshausen: Unbekannte reißen Klingel heraus -

Einen Schaden von mindestens 100 Euro ließen Vandalen an einer Haustür in der Lempstraße zurück. Am Mittwochnachmittag (20.02.2019), zwischen 11.35 Uhr und 13.20 Uhr rissen die Täter den kompletten Kabelstrang einer Klingelanlage mit Videoüberwachung ab. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die sonst Angaben zu den Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar-Bechlingen: Spiegelunfall in Höhe des Sportplatzes -

Nach einem Spiegelunfall in Höhe des Sportplatzes Bechlingen bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Dienstagnachmittag (19.02.2019), gegen 15.10 Uhr war der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter von Breitenbach kommend in Richtung Bechlingen unterwegs. Am Fußballplatz kam ihm ein weißer Transporter, teilweise auf seinem Fahrstreifen, entgegen. Obwohl der aus dem Landkreis Limburg-Weilburg stammende Sprinterfahrer noch nach rechts auswich, krachten die Außenspiegel der Transporter aneinander. Ohne sich um den rund 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Transporter in Richtung Breitenbach weiter. Nach Einschätzung des Unfallbeteiligten handelte es sich um einen weißen Ford Tourneo mit größerer Aufschrift in gelber Farbe. Am Heck hatte er keine Scheiben. Weitere Angaben zur Zulassung oder zum Fahrer kann er nicht machen. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Kastenwagen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: An Mini vergriffen -

Im Zeitraum von Sonntag (17.02.2019) bis Dienstag (19.02.2019) machten sich Unbekannte in der Gartenstraße an einem geparkten Mini zu schaffen. Sie schraubten die Dachantenne ab und trieben Kratzer in die Beifahrertür. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Naunheim: Baumaterial an Schule gestohlen -

Unbekannte Diebe machten auf dem Gelände der Grundschule Beute. Sie griffen sich insgesamt 12 Betonverbundsteine sowie 2 Betonverlegeplatten im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Die Polizei geht momentan davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute benutzten. Zeugen, die die Diebe zwischen Mittwochabend (20.02.2019), gegen 15.40 Uhr und Donnerstagmorgen (21.02.2019), gegen 07.00 Uhr beobachteten oder denen sonst in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge an dem Schulgelände auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

