Feuerwehr Essen

FW-E: Dachstuhlbrand nach Feuer im Hinterhof - Drei Einsatzkräfte verletzt

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Essen-Karnap, Woermannstraße, 24.06.2026, 02:15 Uhr (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr Essen gegen 02:15 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Woermannstraße nach Essen-Karnap alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung mit Feuerschein im rückwärtigen Bereich eines Gebäudes sichtbar.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte Unrat im Hinterhof des mittleren Gebäudeteils eines aus drei verbundenen Gebäudeteilen bestehenden Wohngebäudes. Durch die hohe Brandlast entwickelte sich das Feuer rasch und griff auf den Dachstuhl des mittleren Gebäudeteils über. In der Folge breiteten sich die Flammen auf die Dachbereiche der mittleren sowie der rechten Gebäudehälfte aus.

Während der Erkundungsmaßnahmen kam es zu einer heftigen Explosion. Nach ersten Erkenntnissen wurde diese vermutlich durch einen im Brandbereich befindlichen Druckbehälter verursacht. Drei Einsatzkräfte erlitten hierbei Knalltraumata. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch behandelt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in den betroffenen Gebäuden. Die rechte Gebäudehälfte ist derzeit unbewohnt, die Bewohnerinnen und Bewohner der übrigen Gebäudeteile waren nicht zu Hause.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen umfangreichen Löschangriff ein. Über zwei Wenderohre von Drehleitern, ein B-Rohr sowie mehrere C-Rohre im Innen- und Außenangriff wurde das Feuer bekämpft. Durch den massiven Kräfteansatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf die linke Gebäudehälfte verhindert werden. Die linke Gebäudehälfte blieb weitgehend unbeschädigt. Die mittlere Gebäudehälfte wurde durch den Brand erheblich beschädigt, die rechte Gebäudehälfte ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Im Verlauf des Einsatzes wurden die betroffenen Gebäudeteile durch die zuständigen Versorgungsunternehmen vom Strom- und Gasnetz getrennt.

Die Anfahrt der Einsatzkräfte wurde durch zahlreiche abgestellte Fahrzeuge erschwert. Teilweise mussten Einsatzfahrzeuge über Gehwege anfahren. Zudem kam es zu Problemen bei der Aufstellung der Hubrettungsfahrzeuge, wodurch die Löschmaßnahmen zeitlich verzögert wurden.

Gegen 06:00 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Im Verlauf des heutigen Tages werden weitere Brandnachschauen durchgeführt, um verbliebene Glutnester aufzuspüren und vollständig abzulöschen. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Essen unterstützt.

Hierzu gehörten die Einheiten Katernberg, Stoppenberg, Kray und Mitte. Die verwaisten Feuer- und Rettungswachen im Stadtgebiet wurden durch weitere ehrenamtliche Kräfte besetzt, um den Grundschutz für das Essener Stadtgebiet sicherzustellen.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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