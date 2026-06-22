Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Bus - Fahrerin nach technischer Rettung ins Krankenhaus transportiert

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Essen-Rellinghausen, Frankenstraße, 22.06.2026, 14:08 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde am Montagnachmittag um 14:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Frankenstraße in Essen-Rellinghausen alarmiert.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bestätigten einen Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Audi und einem Bus. Der Bus befand sich zum Unfallzeitpunkt auf einer Betriebsfahrt und war lediglich mit dem Fahrer besetzt. Der Audi war mit einer 48-jährigen Fahrerin sowie ihrem elfjährigen Sohn besetzt.

Aufgrund des Verletzungsmusters der Fahrerin wurden weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle nachalarmiert. Nach dem Eintreffen stabilisierten die Einsatzkräfte das Unfallfahrzeug, stellten den Brandschutz sicher und sicherten die Einsatzstelle in enger Zusammenarbeit mit der Polizei ab.

Der elfjährige Sohn konnte durch den Rettungsdienst ohne technische Rettungsmaßnahmen aus dem Fahrzeug befreit und betreut werden. Er blieb unverletzt. Zur schonenden Rettung der Fahrerin mussten Teile der Fahrerseite des Pkw mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Anschließend konnte die 48-Jährige über die Heckklappe aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde die leicht verletzte Fahrerin zur weiteren Behandlung in ein Essener Krankenhaus transportiert.

Für die Einsatzdauer war die Frankenstraße zwischen der Sartoriusstraße und der Rellinghauser Straße vollständig gesperrt. Aufgrund der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Von den Auswirkungen waren sowohl der Individualverkehr als auch mehrere Buslinien der Ruhrbahn betroffen.

Die Feuerwehr Essen war gemeinsam mit dem Rettungsdienst, bestehend aus zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, dem Hilfeleistungszug sowie dem Führungsdienst mit rund 20 Einsatzkräften für etwa 60 Minuten im Einsatz.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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