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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte stehlen E-Ladekabel von Ladestationen - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Unbekannte bedienten sich gleich mehrfach in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag verschiedener Kupferkabel von E-Ladestationen im Stadtgebiet Moers. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise:

Zwischen 01:25 Uhr und 01:47 Uhr entwendeten die Unbekannten sieben Kupferladekabel von E-Ladestationen am Edekaplatz.

Ref. 260618-1100

An der Dr. - Berns- Straße entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch 18 Uhr bis Donnerstag 06:45 Uhr bei einem Autohändler Kabel von drei Schnellladesäulen.

Ref. 260618-1035

An der Franz-Haniel-Straße stahlen unbekannte Täter insgesamt zwölf Ladekabel von sechs Elektrotanksäulen. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr.

Ref. 260618-2108

Ob die Taten durch dieselben Täter verübt wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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