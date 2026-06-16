Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in leerstehendem Gebäude - Feuerwehr führt Person ins Freie

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Essen-Westviertel, Maxstraße, 16.06.2026, 11:15 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde am heutigen Vormittag um 11:15 Uhr über eine starke Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude an der Maxstraße informiert.

Da die Lage zunächst unklar war und das Gebäude gelegentlich von obdachlosen Personen genutzt wird, entsandte die Leitstelle umgehend zahlreiche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte quoll dichter schwarzer Brandrauch aus dem Gebäude. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Zeitgleich wurde das Gebäude durch mehrere Atemschutztrupps nach Personen abgesucht. Zur Kontrolle der oberen Geschosse wurden zudem zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um die Etagen von außen zu erkunden.

Im Erdgeschoss brannten etwa drei Kubikmeter Unrat. Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude mithilfe eines Lüfters entraucht.

Während der Maßnahmen wurde eine 41-jährige Person im Gebäude angetroffen und durch die Einsatzkräfte ins Freie begleitet. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte die Person vor Ort verbleiben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, dem Führungsdienst sowie dem Rettungsdienst der Stadt Essen rund eineinhalb Stunden im Einsatz. Insgesamt waren etwa 40 Einsatzkräfte beteiligt. Für die Dauer des Einsatzes kam es im Umfeld der Einsatzstelle zeitweise zu Straßensperrungen.

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