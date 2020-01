Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, niemand verletzt

Essen-Dellwig, Donnerstraße, 10.01.2020, 06.46 Uhr (ots)

In einem Dachgeschossapartment eines Mehrfamilienhauses in Essen-Dellwig ist am Morgen ein Brand ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Haus mit 24 Wohneinheiten bereits vollständig geräumt. Einhergehend mit starker Rauchentwicklung bestand zunächst der Verdacht, dass der Dachstuhl brenne. Ursache für die Rauchentwicklung war letzlich ein Feuer in dem genannten Apartment, der Brand hatte sich auf Mobiliar und abgelagerte Gegenstände ausgeweitet. Ein Trupp löschte das Feuer mit einem Rohr, allerdings flackerten immer wieder Brandnester auf, so dass das Brandgut ins Freie geschafft und dort gelöscht werden musste. Weil Einsatzfahrzeuge die Straßenbahngleise blockierten, steckte eine Bahn der Linie 103 fest. Bei einsetzendem Regen ein Glücksfall für die Menschen, die ihre Wohnungen verlassen hatten. Sie fanden in der Bahn ein trockenes Plätzchen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt. Gegen 10.00 Uhr wird die Feuerwehr eine Brandnachschau durchführen. (MF)

