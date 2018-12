FW-E: Zimmerbrand in Bochold

Essen-Bochold, Bergmühle, 10.12.2018, 17:30 Uhr (ots) - Am späten Montagnachmittag gegen 17:10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Straße Bergmühle in Bochold gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Flammen am Straßenfenster der Dachgeschosswohnung zu erkennen. Die Bewohner der Brandwohnung sowie der anderen Wohnungen des viergeschossigen Gebäudes hatten schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Der Brand wurde mit zwei Strahlrohren von einem Trupp im Innenangriff über den Treppenraum sowie über die Drehleiter der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zwei Bewohner wurden zwischenzeitlich durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr war insgesamt mit ca. 30 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Brandursache wird zurzeit von der Polizei ermittelt. (SK)

