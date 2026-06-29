Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Tötungsdelikt in Jugendhilfeeinrichtung in Stade

Stade (ots)

In der Dankersstraße in Stade läuft aktuell eine polizeiliche Einsatzlage. In einer dortigen Jugendhilfeeinrichtung ist es zu Schussabgaben gekommen. Dabei sind mehrere Personen tödlich und schwer verletzt worden. Aktuell gibt es fünf Tote. Die Polizei hat zwei Personen festgenommen, darunter befindet sich auch der mutmaßliche Täter. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Wir bitten den Bereich für die Einsatzkräfte freizulassen. Weitere Informationen folgen regelmäßig lageangepasst. Eine Medienanlaufstelle ist in der Dankersstraße, Ecke Schulweg für Sie eingerichtet. Medienvertreterinnen und -vertreter können sich dort an Pressesprecher Mathias Bekermann wenden.

Fortlaufende Lageinformationen werden zusätzlich über den WhatsApp-Kanal der Polizeiinspektion Stade veröffentlicht.

Schriftliche oder telefonische Presseanfragen sind an pressestelle@pd-lg.polizei.niedersachsen.de bzw. 04131/607 1041 zu richten.

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