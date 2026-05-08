Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: 254 Fahrzeuge bei Großkontrolle der Regionalen Kontrollgruppe auf A1 überprüft

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Lüneburg (ots)

Zur Bekämpfung von Schmuggel und Schleuserkriminalität sowie der Identifizierung von reisenden Tätergruppierungen hat die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Lüneburg auf der A 1 am 7. Mai 2026 eine groß angelegte Verkehrskontrolle durchgeführt.

An der Kontrolle in den Abendstunden an der Rastanlage Aarbachkate im Landkreis Harburg beteiligten sich mehr als 50 spezialisierte Polizeikräfte der Polizeidirektion Lüneburg. Mitarbeitende des Zolls, der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, der Polizeidirektionen Hannover und Oldenburg sowie des Landkreises Harburg unterstützten ebenfalls.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 254 Fahrzeuge und 433 Personen.

Die Bilanz der Kontrolle zur Kriminalitätsbekämpfung unterstreicht die Bedeutung solcher Maßnahmen für die innere Sicherheit. In 14 Fällen untersagte die Polizei die Weiterfahrt. Unter anderem hatte ein Fernreisebus einen Riss in der Windschutzscheibe, sodass die circa 15 Fahrgäste in einen Ersatzbus umsteigen mussten. Außerdem durften drei Fahrzeugführer von hochklassigen Pkw mit dänischen Händlerkennzeichen wegen unerlaubter Fernzulassung nicht weiterfahren. Insgesamt ahndete die Polizei 45 Verkehrsdelikte.

Zudem stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz fest. Zwei Personen konnten keine gültige Aufenthaltserlaubnis vorweisen, sodass die Polizei entsprechende Maßnahmen einleitete.

Bei einem ausländischen Fahrzeugführer fand sich eine fünfstellige Bargeldsumme, die er gegenüber dem Zoll nicht ordnungsgemäß deklariert hatte. Da der Besitzer widersprüchliche Angaben zur Herkunft machte, stellte der Zoll das Bargeld im Rahmen eines sogenannten Clearingverfahrens sicher. Dabei handelt es sich um ein Prüfverfahren, das bei dem Verdacht angewendet wird, dass Bargeld aus Straftaten stammen oder für illegale Zwecke verwendet werden könnte.

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