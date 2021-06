Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Einladung zum Pressetermin KoMoD-Polizei - automatisiertes und vernetztes Fahren bei der Polizei Nordrhein-Westfalen

40217 Düsseldorf (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

Minister Herbert Reul wird am Freitag, 25. Juni 2021, das Projekt "Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf" (KoMoD-Polizei) vorstellen. Zusammen mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW) wird der Minister einen Einblick in die Zukunft des automatisierten und vernetzen Fahrens bei der Polizei NRW geben. Dazu sind interessierte Journalistinnen und Journalisten in das bundesweit einmalige Labor der Polizei beim LZPD in Duisburg eingeladen.

Zeit: Freitag, 25. Juni 2021, 11.30 Uhr

Ort: Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, Schifferstr. 10, 47059 Duisburg

Parkraum steht gegenüber des Dienstgebäudes zur Verfügung.

Aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage und des nur eingeschränkt zur Verfügung stehenden Platzes im Labor ist eine Anmeldung per E-Mail unter pressestelle@im.nrw.debis Donnerstag, 24. Juni, 15.00 Uhr dringend erforderlich. Sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, können weitere Anmeldungen/ Akkreditierungen leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie während des Termins die Maskenpflicht und Abstandsregelungen.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Rohmann

Pressesprecher

Original-Content von: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell