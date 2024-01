Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 11-Jähriger beim Straße überqueren übersehen - Schüler schwer verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Brunnenweg

08.01.2024, 07.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Helmstedt im Bereich der Leipziger Straße Ecke Brunnenweg wurde ein 11 Jahre alter Schüler schwer verletzt.

Eine 45-Jährige VW Crafter-Fahrerin befuhr am frühen Montagmorgen die Leipziger Straße und wollte nach rechts in den Brunnenweg abbiegen. Der Schüler war in diesem Moment dabei, den auf dem Brunnenweg befindlichen Fußgängerüberweg zu überqueren. Die Pkw-Fahrerin übersah den Jungen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der schwerverletzte 11-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell