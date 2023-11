POL-WOB: Wintereinbruch - Polizei registriert zwei Verkehrsunfälle

Helmstedt (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein am Harbker Weg ein und entwendeten mehrere Gegenstände. In unmittelbarer Nähe wurde die Tür eines Werkzeugschuppens aufgebrochen. Hier wurden die Täter möglicherweise gestört, so dass sie den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung verließen. Es wurden Strafanzeigen gefertigt. Zeugen, die in ...

mehr