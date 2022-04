Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Eine Reihe von Diebstählen in Räbke beschäftigte die Polizei Helmstedt in den Ostertagen. Zeugenaufruf.

Helmstedt (ots)

Über die Osterfeiertage wurden dem Polizeikommissariat Helmstedt drei auffällige Straftaten in der Ortschaft Räbke gemeldet. Alle Tatorte befanden sich in der Breiten Straße. Über mehrere Tage hatte sich offensichtlich eine bislang unbekannte Person in einem frei zugänglichem Gebäudeteil aufgehalten und übernachtete dort. Vorgefundene Lebensmittel wurden verzerrt und Bekleidungsgegenstände zurückgelassen. Im Zusammenhang steht offensichtlich ein Kellereinbruch in der Nachbarschaft, wobei der Täter Bargeld, Konservendosen und Bekleidung entwendete. Aus einem Einfamilienhaus ebenfalls in der Breiten Straße entwendete der Täter diverse Getränke und eine Jacke. Die Polizei hat den Verdacht, dass es sich um einen Obdachlosen handelt, der mittlerweile weitergezogen ist. Unter der Tel.-Nr. 05351-5210 bittet das Polizeikommissariat Helmstedt um Hinweise von Anwohnern und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen mitteilen können.

