POL-WOB: Opel-Fahrer aus Schöningen flüchtet nach Unfall in den Frellstedter Serpentinen und verliert dabei sein amtliches Kennzeichen

Helmstedt (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:50 Uhr erhielt das Polizeikommissariat Helmstedt einen Hinweis auf verlorengegangene Fahrzeugteile in den Frellstedter Serpentinen. Die eintreffende Funkstreife fand nicht nur Fahrzeugteile auf der Fahrbahn, sondern auch ein abgekicktes Verkehrszeichen in Höhe des Frellstedter Sportplatzes, einen vorderen Stoßfänger eines Opel Astra und schließlich auch das amtliche Kennzeichen dieses Pkw. Die Funkstreife folgte der Spur des Opel bis zur Bundesstraße 1, da der verunfallte Opel auf der Flucht Kühlwasser verlor. Schließlich konnte der weitere Weg nicht mehr verfolgt werden. Anhand des Kennzeichens erfolgten Ermittlungen an der Halteranschrift in Schöningen, wobei der Fahrer jedoch nicht angetroffen wurde. Schließlich erschien dieser, ein 19-Jähriger, am Sonntag im Polizeikommissariat Helmstedt und verantwortete sich für sein Verhalten. Er war nach dem Unfall noch bis Süpplingen gefahren. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde durch die Polizei Helmstedt eingeleitet. Ob der Unfall durch ein über die Straße laufendes Reh und ein Bremsmanöver des Opelfahrer passierte, bleibt schließlich fraglich.

