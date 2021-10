Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Fahrzeugführer nimmt Motorrad die Vorfahrt - Krad-Fahrer leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Meinstraße

06.10.2021, 08.36 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Meinstraße in Vorsfelde, bei dem ein 71-jähriger Leichtkraftfahrer leicht verletzt wurde. Zuvor hatte ein hellblauer Pkw, der aus dem Holzweg nach links abbog, dem Rentner die Vorfahrt genommen, wobei dieser stürzte. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Rentner zu kümmern. An Dem Zweirad entstand leichter Sachschaden.

Der 71 Jahre alte Rentner war mit seinem Leichtkraftrad am Mittwochmorgen auf der Meinstraße in Richtung Schützenplatz unterwegs. Plötzlich bog ein hellblauer Pkw aus dem Holzweg kommend nach links auf die Meinstraße. Der Rentner versuchte auszuweichen, wobei ihm sein Fahrzeug wegrutschte. In der Nähe befindliche Personen leisteten umgehend Erste Hilfe. Der Rentner verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pkw und dessen Fahrer geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell