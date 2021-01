Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei fasst Handtaschenräuber

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg 29.01.2021

Die Polizei Wolfsburg hat nach akribischer Ermittlungsarbeit und Hilfe von Zeugen einen Handtaschenräuber überführen und festnehmen können. Dem 24 Jahre alten Beschuldigten wird vorgeworfen, zwischen dem 19. Dezember 2020 und dem 04. Januar 2021 insgesamt vier Seniorinnen überfallen und ihr zum Teil unter extremer Gewaltanwendung die Handtaschen geraubt zu haben. Anschließend flüchtete er in allen Fällen auf einem Fahrrad vom Tatort. Beim letzten Überfall am Anfang dieses Jahres in der Siegfried-Ehlers-Straße wurde eine 81 Jahre alte Seniorin schwer verletzt, da sie bei dem Raub zu Boden stürzte und sich mehrere Knochenbrüche zuzog (wir berichteten). Die Ermittler waren bereits zwei Tage nach der Tat durch einen Zeugenhinweis auf den 24 Jahre alten Wolfsburger aufmerksam geworden. In zahlreichen akribischen Nachermittlungen konkretisierte sich der Tatverdacht gegen den 24 Jahre alten Beschuldigten, so dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen den 24-Jäherigen Haftbefehl beantragte, welcher durch den Richter am Amtsgericht Wolfsburg erlassen wurde. Die Festnahme erfolgte am Mittwochvormittag am Wohnort des Beschuldigten. Er wurde unmittelbar dem Richter am Amtsgericht vorgeführt wo der Haftbefehl verkündet und der Beschuldigte schließlich in die Justizvollzugsanstalt überstellt werden konnte.

